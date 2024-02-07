هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع نتيجه نت الرسمي

الكثير من طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور يترقبون رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث إن العديد من محافظات مصر قامت باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية عبر منصات مديرية التربية والتعليم والمنصات الإلكترونية التعليمية، وهذا مما زاد قلق طلاب المرحلة بمحافظة القليوبية، لذلك صرحت الدكتورة سماح إبراهيم في بيان لها الذي كان يوم السبت الموافق 3/2/2024 عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الاستعلام الذي سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة القليوبية

بالإضافة إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في محافظة القليوبية، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات ورصد الدرجات بغرف الكنترول، ومن المقرر أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة خلال وقتنا هذا، ومن المتوقع أنه يتم اعلان النتيجة واعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والذى يتم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2024 عبر الرابط الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن رابط الكتروني للحصول و الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدخول على الرابط الإلكتروني واتباع الخطوات التالية: