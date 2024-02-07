Link.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

قامت مديرية التربية والتعليم تصريحاتها من قبل مصدر مسؤول في المديرية عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية 2024، أنه تم خلال الساعات الماضية الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج اختبارات طلاب المرحلة الإعدادية ومراجعة نماذج الإجابات بدقة وشفافية، بالإضافة إلى رصد الدرجات من داخل غرف الكنترول، وتقوم المديرية استعداداتها باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول من قبل محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية

أكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية، يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، أو من المتوقع أن يتم إعلانها يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وذلك حسب اعتمادها من قبل محافظ القليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية

ارتفعت معدلات البحث من قبل طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير جوجل، للاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ومعرفة موعد إعلان النتيجة عبر موقع مديريه التعليم محافظة القليوبية، الذي يمكن الدخول عبر هذا الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية من هنا أو قم بالدخول عبر موقع نتيجة نت محافظة القليوبية من هنا ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية. ثم قم بمدونة اسم ورقم جلوس الطالب. ثم قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة” التي تظهر أمامك خلال بضع ثواني مبين درجات الطالب.

توزيعات درجات الشهادة الإعدادية

تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية للمهارات المضافة للمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 2024 كما يلي: