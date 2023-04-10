لقد زاد الاهتمام بالبحث من قبل الطلاب والطالبات في يومنا هذا، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإصدار أرقام المقاعد للطلاب على موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن أرقام جلوس التاسع والثانوي 2023، وخصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات في شهر مايو المقبل، فإن الطلاب والطالبات في الصف التاسع الأساسي والثانوية العامة يستعدون للاختبار بدءًا من الحصول على أرقام جلوسهم.

موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن أرقام جلوس التاسع والثانوي 2023

فتحت الحكومة اليمنية بابًا للطلاب للحصول على أرقام جلوسهم في المراحل الثانوية والتاسعة، وذلك من خلال الرابط الخاص بالإدارة العامة للاختبارات، مشددة على ضرورة الحصول على هذه الأرقام قبل دخولهم لأداء اختباراتهم، وأشارت إلى أن الشرط الأساسي لدخول الاختبارات هو الحصول على رقم تسجيل، ولذلك يستطيع طلابنا وطالباتنا الحصول على أرقام جلوسهم بسهولة من خلال اتباع خطوات سهلة جدًا، وتضمن ذلك التالي

الذهاب إلى الموقع الرسمي لإدارة الاختبارات العامة.

النقر على الزر المخصص لأرقام الجلوس.

تحديد الصف الذي ترغب في معرفة رقم جلوسه فيه (الثانوية أو التاسعة).

تسجيل اسم الطالب أو الطالبة الذي يرغبون في معرفة رقمهم.

الضغط على أيقونة البحث عن رقم الجلوس.

اِنْتَظِر لبضع ثَوانٍ حَتَّى تَشاهد تَفاصيل الرَّقم الخاص بِمَقْعِد الطّالب.

يتوجب عليك أن تحرص على أن تكون كل معلوماتك دقيقة بنسبة 100%.

موعد اختبارات التاسع أساسي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن بشكل فوري تفصيلات التقويم الدراسي للعام الجديد 2023/1444، حدَّدت فيها مواعيد بدء الدراسة، والإجازات الرسمية، وأوقات اختبارات المحاولات وانتهائها لفصول التحصيلِ الدراسِية، نلاحظ بالتالي أن موعد بدء امتحانات الصف التاسع يبدأ يوم السبت الموافق 17 شوال عام 1444، وهي تزامناً مع يوم 6 مايو 2023.

جدول اختبارات الصف التاسع الأساسي 2023