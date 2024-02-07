المواطنين طايرين من الفرحه.. شهر رمضان جاي والخير جه معاه .. موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.. بشرة خير من الحكومة للمواطنين

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة جدول تنفيذ نظام الخبز الجديد، والذي يعتبر السلعة الرئيسية الأساسية في وجباتهم، بينما تظل قضية رفع الدعم عن رغيف الخبز واحدة من القضايا الهامة التي تشغل بال الجميع، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

خالد صبري، الناطق الرسمي للشعبة العامة للمخابز في الجمهورية، أفصح عن تاريخ تنفيذ منظومة الخبز الجديدة، التي اقترحها عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، لوزير التموين، ومن المتوقع تطبيقها قريبًا، مشمولة بكل المخابز السياحية، حيث يُشمل ذلك المواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين، وبما أنهم لا يحق لهم الحصول على دعم رغيف الخبز، فإن الأفراد البالغ عددهم أكثر من 40 مليون مواطن سيقدم لهم رغيف خبز بوزن 90 جرام مقابل سعر محدد بالجنيه، بينما كشف صبري خلال تصريحات صحفية عدة عن أن هذا الاقتراح كان من المقرر تنفيذه في يناير الماضي، ولكنه سيتم تطبيقه في الفترة المقبلة، وأشار أيضًا إلى وجود حوالي 30 ألف مخبز في مصر يدير رغيف الخبز المدعم، ويتمتع بقاعدة بيانات ضخمة.

تفاصيل عن كارت ميزة للحصول على الخبز

بالنسبة لآلية تنفيذ هذا الخطة، أكد أنها ستتم من خلال تنفيذ كارت يطلق عليه اسم “كارت ميزة”، حيث سيتسنى للمواطنين الحصول على رغيف خبز ذو جودة جيدة ووزن 90 جرام، وشدد على أن إنتاج مصر اليومي يصل إلى 270 مليون رغيف، حيث تقوم المخابز التموينية بإنتاج حوالي 100 مليار رغيف بلدي سنويًا، بمتوسط يومي يبلغ 275 مليون رغيف، شهدت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد زيادة، حيث ارتفعت من 65 قرشًا قبل أزمة الروسية الأوكرانية إلى 80 قرشًا بعد الحرب، ومع تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، ارتفعت التكلفة إلى 90 قرشًا، وفقًا للبيانات الرسمية.