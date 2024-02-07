« أحلى خبر على أول اليوم الكل كان مستنيه ».. المستفيدين من العلاوات الخمسة + موعد صرف العلاوات الخمسة .. أخبار زي الفل قبل رمضان
من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة
المستفيدين من العلاوات الخمسة، مؤخرًا، شهدت جهود البحث عن مستفيدي العلاوات الخمسة، التي أُعلنت عنها الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ازديادًا ملحوظًا، يتم توجيه هذه العلاوات إلى أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا بين يوليو 1987 ويونيو 2006، في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم وتحسين مستوى المعيشة، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي، وهذا يثير استفسارات كثيرة من أصحاب المعاشات حول مواعيد صرف العلاوات والفئات المستفيدة، ونحاول الإجابة على هذه التساؤلات.
موعد صرف العلاوات الخمس للمستحقين
متوقع أن تُصرف الدفعة القادمة من العلاوات الخمس في شهر مارس القادم، وفقًا للتنظيم الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن الاطلاع على جدول صرف العلاوات للمستفيدين على النحو التالي.
- الدفعة الأولى من العلاوات الخمس صدرت في سبتمبر 2023.
- الدفعة الثانية تمت في ديسمبر 2023.
- يتوقع صرف الدفعة الثالثة من العلاوات لأصحاب المعاشات في مارس 2024.
- من المتوقع أن تكون الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.
- الدفعة الخامسة والأخيرة من المتوقع صرفها في مارس 2025.
المستفيدين من العلاوات الخمسة
وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على النص القانوني الفريد المتعلق بالعلاوات الخمس، الذي ينص على ضرورة توفير زيادة بنسبة 80% على المعاش للمستحقين للعلاوة اعتبارًا من يوليو 2006.
- يتم صرف هذه الزيادة بعد ذلك بمدة حتى موعد صرف المعاش، وتستهدف الفئة التي تقاعدت من يونيو 1987 إلى يونيو 2006، حيث لم يُضاف هذا المبلغ إلى الراتب الأساسي.
- يعود سبب صرف هذه العلاوات أيضًا إلى عدم تلقي هذه الفئة من المواطنين العلاوات الخمس التي صرفت خلال فترة جائحة كورونا بين يوليو 2020 وأبريل 2021.
- يستفيد أيضًا من هذه الزيادات المتقاعدون من يوليو 2006 حتى يوليو 2015، ويُمكن للمواطنين الاطلاع على تواريخ صرف العلاوات والشروط المطلوبة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.