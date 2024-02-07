« أحلى خبر على أول اليوم الكل كان مستنيه ».. المستفيدين من العلاوات الخمسة + موعد صرف العلاوات الخمسة .. أخبار زي الفل قبل رمضان

المستفيدين من العلاوات الخمسة، مؤخرًا، شهدت جهود البحث عن مستفيدي العلاوات الخمسة، التي أُعلنت عنها الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ازديادًا ملحوظًا، يتم توجيه هذه العلاوات إلى أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا بين يوليو 1987 ويونيو 2006، في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم وتحسين مستوى المعيشة، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي، وهذا يثير استفسارات كثيرة من أصحاب المعاشات حول مواعيد صرف العلاوات والفئات المستفيدة، ونحاول الإجابة على هذه التساؤلات.

موعد صرف العلاوات الخمس للمستحقين

متوقع أن تُصرف الدفعة القادمة من العلاوات الخمس في شهر مارس القادم، وفقًا للتنظيم الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن الاطلاع على جدول صرف العلاوات للمستفيدين على النحو التالي.

الدفعة الأولى من العلاوات الخمس صدرت في سبتمبر 2023.

الدفعة الثانية تمت في ديسمبر 2023.

يتوقع صرف الدفعة الثالثة من العلاوات لأصحاب المعاشات في مارس 2024.

من المتوقع أن تكون الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.

الدفعة الخامسة والأخيرة من المتوقع صرفها في مارس 2025.

المستفيدين من العلاوات الخمسة

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على النص القانوني الفريد المتعلق بالعلاوات الخمس، الذي ينص على ضرورة توفير زيادة بنسبة 80% على المعاش للمستحقين للعلاوة اعتبارًا من يوليو 2006.