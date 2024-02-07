“كشف جديد شوف اسمك منهم”اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024بالعراق لجميع المحافظات

بعد طول انتظار وترقب، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ظهور اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة للرعاية الاجتماعية 2024 وبموجب هذا الإعلان، تم استحداث منصة مظلتي الإلكترونية التي تتيح لكل مواطن الاطلاع على اسمه في هذه الوجبة الاخيرة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لدعم الأسر المحدودة الدخل وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم وبحسب المعلومات الرسمية، فإن عدد المشمولين في الوجبة الاخيرة يبلغ حوالي 30,000 شخص من الرجال والنساء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

للاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، يمكنك زيارة منصة مظلتي الالكترونية واتباع بعض الخطوات:

أولاً، يجب عليك التسجيل في الموقع وإنشاء حساب شخصي بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك المنشأ والبحث عن قائمة المشمولين في الوجبة الاخيرة.

عند العثور على اسمك في القائمة، يمكنك الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية التي ستحصل عليها. يجب الانتباه إلى الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها للاستحقاق لهذه الرعاية.

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إن استحقاقك للرعاية الاجتماعية يعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف حياتك وحياة أسرتك فهذه الرعاية تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف العبء المالي عنك وعن أسرتك نتمنى لكم الحظ السعيد في البحث عن اسمك في القائمة المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 نأمل أن تكون هذه الرعاية فرصة لتحسين وضعك وتوفير مستقبل أفضل لك ولأسرتك.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

عند النظر إلى برنامج الرعاية الاجتماعية، يوجد عدد من الشروط التي يجب توفرها للاستحقاق لهذه الرعاية تأتي هذه الشروط كوسيلة لضمان أن المساعدة المالية والاجتماعية تصل إلى الأسر التي تعاني من ظروف صعبة وتحتاج إلى الدعم، فيما يلي بعض الشروط الرئيسية للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية:

شهادة الدخل: يجب أن تقدم شهادة دخل تثبت أن دخل الأسرة يقل عن مستوى الفقر المحدد يجب أن تكون الشهادة موثقة وصحيحة وتحمل توقيع الجهة المختصة. شهادة الحالة الاجتماعية: يجب تقديم شهادة تثبت الحالة الاجتماعية للأسرة، مثل شهادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة إذا كان المستفيد أرملًا. شهادة العنوان: يجب تقديم شهادة تثبت عنوان الإقامة الحالي للأسرة يجب أن تكون الشهادة صادرة عن الجهة المختصة مثل البلدية أو إدارة السجل المدني. عدم وجود رواتب أو منافع أخرى: يجب أن لا يكون لدى أي فرد في الأسرة راتب شهري أو منفعة أخرى من مصدر آخر يتطلب ذلك تقديم شهادة عدم الحصول على أي دخل إضافي.

بعد توفر هذه الشروط، يمكن للأسرة التقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية والاستفادة من المساعدة المقدمة. يجب تقديم المستندات المطلوبة وملء النموذج المخصص وتسليمه إلى الجهة المختصة سيتم دراسة الطلب وإجراء التحقيق اللازم للتحقق من استحقاق الأسرة للدعم المالي والاجتماعي توفر هذه الرعاية الاجتماعية فرصة للأسر المحتاجة لتحسين ظروف حياتها وتخفيف العبء المالي عنها إنها خطوة مهمة في بناء مستقبل أفضل للأسرة وتوفير فرص أفضل للتعليم والصحة والرفاهية نأمل أن تستفيد الأسر المستحقة من هذه الرعاية وأن تحصل على الدعم اللازم للعيش بكرامة وراحة.