استمتع بالفخامة.. بأداء مميز سعر ومواصفات هاتف Samsung أقوى جهاز Galaxy Z Fold 3 

يعد الهاتف الخلوي سامسونج جالاكسي Z فولد 3 أحد الهواتف القيمة من سامسونج، حيث تم تصميمه بطريقة أنيقة وعصرية للغاية، طورت الشركة موادها لتكون أكثر متانة من الإصدار السابق وتواصل نجاح سلسلة Z Fold، كما أنها كانت مقاومة للماء وتم تطوير الشاشة لتكون أكثر متانة بنسبة 80% من الجيل السابق، يدعم الهاتف قلم S-Pen ويستخدم معالج أكثر قوة ليقدم أداء قوي ومميز أثناء الاستخدام، لذا دعونا نخبركم بالمواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 كما يلي.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3

يوجد الكثير من المميزات الرائعة والمواصفات القوية لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 سنعرضها لكم بالتفصيل فيما يلي:

الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة وهي قابلة للطي هي Dynamic AMOLED 2X.

متوفر بحجم 7.6 بوصة، دقة الشاشة 1768 × 2208 بكسل بكثافة 374 بكسل وأبعاد الشاشة 22.5. :18 لعرض أكبر بكثير.

تدعم الشاشة تقنية HDR10+ بتردد 120 هرتز.

أبعاد الهاتف عند فتحه هي 158.2×128.1×6.4 ملم وعند طيه تكون أبعاده 158.2×67.1×14.4-16 ملم.

وزنه 271 جرام وهو ثقيل نسبيا.

يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus في الخلف.

ألوانه الأسود والأخضر والفضي، وهو مقاوم للمياه بشهادة IPX8، حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

واي فاي a/b/g/n/ac/6e ويدعم نقاط الاتصال ثنائية النطاق، Wi-Fi Direct.

بلوتوث إصدار 5.2 ويدعم الـ A2DP, LE, aptX HD.

سعة البطارية 4400 مللي أمبير، تبلغ قوته 25 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 11 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

نظام التشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 3.5.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3

على الرغم من وجود الكثير من المواصفات الرائعة التي تميز الهاتف عن غيره إلا أنه يحتوي على بعض العيوب وهي: