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استمتع بالفخامة.. بأداء مميز سعر ومواصفات هاتف Samsung أقوى جهاز Galaxy Z Fold 3
يعد الهاتف الخلوي سامسونج جالاكسي Z فولد 3 أحد الهواتف القيمة من سامسونج، حيث تم تصميمه بطريقة أنيقة وعصرية للغاية، طورت الشركة موادها لتكون أكثر متانة من الإصدار السابق وتواصل نجاح سلسلة Z Fold، كما أنها كانت مقاومة للماء وتم تطوير الشاشة لتكون أكثر متانة بنسبة 80% من الجيل السابق، يدعم الهاتف قلم S-Pen ويستخدم معالج أكثر قوة ليقدم أداء قوي ومميز أثناء الاستخدام، لذا دعونا نخبركم بالمواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 كما يلي.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3
يوجد الكثير من المميزات الرائعة والمواصفات القوية لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 سنعرضها لكم بالتفصيل فيما يلي:
- الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة وهي قابلة للطي هي Dynamic AMOLED 2X.
- متوفر بحجم 7.6 بوصة، دقة الشاشة 1768 × 2208 بكسل بكثافة 374 بكسل وأبعاد الشاشة 22.5. :18 لعرض أكبر بكثير.
- تدعم الشاشة تقنية HDR10+ بتردد 120 هرتز.
- أبعاد الهاتف عند فتحه هي 158.2×128.1×6.4 ملم وعند طيه تكون أبعاده 158.2×67.1×14.4-16 ملم.
- وزنه 271 جرام وهو ثقيل نسبيا.
- يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus في الخلف.
- ألوانه الأسود والأخضر والفضي، وهو مقاوم للمياه بشهادة IPX8، حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة.
- واي فاي a/b/g/n/ac/6e ويدعم نقاط الاتصال ثنائية النطاق، Wi-Fi Direct.
- بلوتوث إصدار 5.2 ويدعم الـ A2DP, LE, aptX HD.
- سعة البطارية 4400 مللي أمبير، تبلغ قوته 25 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 11 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.
- نظام التشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 3.5.
عيوب هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3
على الرغم من وجود الكثير من المواصفات الرائعة التي تميز الهاتف عن غيره إلا أنه يحتوي على بعض العيوب وهي:
- سعر الهاتف مرتفع.
- لا يحتوي على بطاقة ذاكرة لزيادة المساحة التخزينية.
- الشاشة الخارجية صغيرة بما فيه الكفاية.
- ستحتاج إلى شراء قلم S-Pen مع الحافظة بشكل منفصل.
- لا يأتي معه شاحن.