تكنولوجيا

استمتع بالفخامة.. بأداء مميز سعر ومواصفات هاتف Samsung أقوى جهاز Galaxy Z Fold 3 

Abdellah salahمنذ 6 ساعات
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هاتف Samsung أقوى جهاز Galaxy Z Fold 3 
هاتف Samsung أقوى جهاز Galaxy Z Fold 3 

يعد الهاتف الخلوي سامسونج جالاكسي Z فولد 3 أحد الهواتف القيمة من سامسونج، حيث تم تصميمه بطريقة أنيقة وعصرية للغاية، طورت الشركة موادها لتكون أكثر متانة من الإصدار السابق وتواصل نجاح سلسلة Z Fold، كما أنها كانت مقاومة للماء وتم تطوير الشاشة لتكون أكثر متانة بنسبة 80% من الجيل السابق، يدعم الهاتف قلم S-Pen ويستخدم معالج أكثر قوة ليقدم أداء قوي ومميز أثناء الاستخدام، لذا دعونا نخبركم بالمواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 كما يلي.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3

يوجد الكثير من المميزات الرائعة والمواصفات القوية لهاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3 سنعرضها لكم بالتفصيل فيما يلي: 

  • الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة وهي قابلة للطي هي Dynamic AMOLED 2X. 
  • متوفر بحجم 7.6 بوصة، دقة الشاشة 1768 × 2208 بكسل بكثافة 374 بكسل وأبعاد الشاشة 22.5. :18 لعرض أكبر بكثير.
  •  تدعم الشاشة تقنية HDR10+ بتردد 120 هرتز.
  • أبعاد الهاتف عند فتحه هي 158.2×128.1×6.4 ملم وعند طيه تكون أبعاده 158.2×67.1×14.4-16 ملم.
  • وزنه 271 جرام وهو ثقيل نسبيا. 
  • يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus في الخلف.
  • ألوانه الأسود والأخضر والفضي، وهو مقاوم للمياه بشهادة IPX8، حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة. 
  • واي فاي a/b/g/n/ac/6e ويدعم نقاط الاتصال ثنائية النطاق، Wi-Fi Direct.
  • بلوتوث إصدار 5.2 ويدعم الـ A2DP, LE, aptX HD.
  • سعة البطارية 4400 مللي أمبير، تبلغ قوته 25 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 11 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.
  • نظام التشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 3.5.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد 3

على الرغم من وجود الكثير من المواصفات الرائعة التي تميز الهاتف عن غيره إلا أنه يحتوي على بعض العيوب وهي: 

  • سعر الهاتف مرتفع.
  • لا يحتوي على بطاقة ذاكرة لزيادة المساحة التخزينية.
  • الشاشة الخارجية صغيرة بما فيه الكفاية.
  • ستحتاج إلى شراء قلم S-Pen مع الحافظة بشكل منفصل.
  • لا يأتي معه شاحن. 
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Abdellah salahمنذ 6 ساعات
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