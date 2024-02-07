تلفون على قد الايد.. استمتع بأقوى هواتف من أوبو Oppo بقدرات فائقة تتعدى مليون طلب للشراء

تجاوزت شركة أوبو رواجاً كبيراً خلال أيام قليلة فقط، حيث تعتبر هواتف من الفئة الرائدة وتتمتع بعدد من المزايا العصرية أبرزها المعالج القوي الذي يوفر أداءً متميزًا، وقال بيلي تشانغ، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات الخارجية في شركة أوبو أن هناك بالفعل طلب كبير من المستخدمين على الهواتف، وهو ما أدى إلى تجاوزهم المليون طلب مسبق.

مميزات هاتف اوبو Find X7 Ultra

يتمتع الهاتف بمواصفات حديثة ذات جودة وأداء عالي، وحرصت شركة أوبو على دمج كافة التقنيات عالية الكفاءة والسرعة في هذه النسخة المميزة، وفيما يلي سنشرح أهم وأبرز مواصفات هاتف أوبو Find X7 Ultra.

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج المخصص لهواتف أندرويد وغيرها الكثير.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تحت الماء.

يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS 4.0.

يتميز ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، ويتم شحنه السريع بقدرة 100 وات، مع كاميرا رباعية، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

الهاتف مصنوع من الزجاج المحمي بطبقة Gorilla Glass أو الجلد، مع استخدام الألمنيوم في صناعة إطار الهاتف.

عيوب هاتف اوبو Find X7 Ultra

وبعد مراجعة استخدام الهاتف لفترة قصيرة، تم التأكد من وجود بعض العيوب في الهاتف، إلا أنها قلت بشكل كبير مقارنة بجميع الميزات التي جاءت بها هذه النسخة من هواتف أوبو، وفيما يلي نوضح تلك العيوب: