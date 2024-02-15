الفرصة بين يديك.. من هنا رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر وشروط التقديم عليها

صدر مؤخرًا إعلان تضمن عنوانه التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024، وهذا ما جعل المواطنين يبحثون عن كيفية التسجيل في المنحة، بالإضافة إلى كيفية إرسال طلب التسجيل إلكترونيًا والخطوات التي يتم اتباعها عند إرسال طلب التسجيل بنجاح إلى النهاية، مع مراعاة أن يكون المتقدم من بين الفئات المصنفة للاستفادة من دعم هذه المنحة.

الخطوات المطلوبة للتسجيل

هناك بعض الخطوات الخاصة لقبول طلب التسجيل المرسل إلى الوكالة الجزائرية للتشغيل وهي:

يجب عليك أولا الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر المتوفر على شبكة الإنترنت.

ومن ثم نختار خدمة تسجيل المنح الدراسية.

في هذه الخطوة عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة في المربعات والتأكد من صحتها.

ثم نقوم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي يجب التحقق منها أيضًا.

بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

وبذلك تمت عملية التقديم بنجاح، ونحن في انتظار الرد على الطلب من قبل الجهة المعنية في أسرع وقت سواء بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للتسجيل

ويجب علينا تحضير العديد من والأوراق المطلوبة للحصول على المنحة وهي كالتالي:

شهادة الميلاد.

بطاقة التعريف الوطنية.

وأيضا شهادة الإقامة.

شهادة تدريب أو تعليمية.

شهادة العمل السابقة إن وجدت.

شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية إن وجدت.

شهادة الحالة الاجتماعية إن وجدت.

شروط منحة البطالة الجزائرية 2024

ستصل منحة البطالة الجزائرية إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التقديم المطلوبة حتى يتمكنوا من التقديم والحصول على قيمة الدعم الذي يحسن مستوى الدخل، والشروط المطلوبة كما يلي: