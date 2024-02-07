عقب آخر المستجدات.. تعلن “الموارد البشرية” عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 وموعد صرف الدعم 

يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم وأبرز البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم لمستحقيه من مواطني المملكة السعودية، ولقد بات التسجيل في هذا البرنامج أمر يسير يتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات عبر منصة وزارة الموارد البشرية، وذلك بغرض صرف معاش شهري ثابت لكافة الفئات المستفيدة من الدعم وفق عدد من المعايير والمتطلبات المحددة من قبل الوزارة.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يمكنك الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وذلك عقب استيفاء مجموعة الشروط اللازمة للتقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط الحصول على الجنسية سعودية، من جهة الأصل والمنشأ.

من اللازم أن تكون مقيم بصورة دائمة على أراضي الدولة.

ينبغي أن تقدم طلبك بصورة إلكترونية على منصة الموارد البشرية، واستكمال جميع البيانات اللازمة، والتأكد من صحتها.

لابد من القيام برفع جميع المستندات التي تفيد بمبلغ راتبك الشهري والقيمة الخاصة بالراتب السنوي أيضًا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

بإمكانك أن تسجل على برنامج الضمان المطور، ومن ثم الاستفادة من كافة خدماته، وذلك من خلال اتباع مجموعة الخطوات اليسيرة التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي من هنا .

اكتب كل من اسم المستخدم، وكلمة السر، وذلك للدخول الموقع.

أدخل كافة البيانات المطلوبة للتسجيل، ولابد من التأكد من صحتها ومن كونها نفس المعلومات التي سبق وأدخلتها من بأبشر.

ارفع كافة مستنداتك الرسمية التي تتضمن حالتك الاجتماعية والمالية.

كتابة كود التحقق الذي تم إرساله على هاتفك في الخانة المخصصة له.

التأكيد على الكود بالنقر على زر توثيق.

موعد صرف دعم الضمان

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموعد المحدد لإيداع مبلغ دعم الضمان الاجتماعي الشهري في حساب المستحقين، وهو أول يوم من كل شهر ميلادي، كما أكدت الوزارة أنه من الممكن أن يتم تغيير هذا الموعد في حالة كان موافق ليوم عطلة رسمية.