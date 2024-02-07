تعرف عليها الآن واحصل على 100 دينار.. رابط وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية 2024 بالأردن وشروط التقديم عليها

يهتم الملك عبدالله الثاني اهتمامًا كبيرًا بكل ما يخص مواطنيه، والذي يحرص بشكل دائم على إطلاق مختلف المبادرات بين الحين والآخر، والتي تساهم بصورة كبيرة في النهوض بمستوى معيشة المواطنين والعمل على توفير حياة اقتصادية واجتماعية جيدة، لاسيما في ظل الظروف الضاغطة التي يواجهها، لعل من أبرز هذه المساندات هي المكرمة الملكية التي تصل قيمتها إلى 100 دينار.

شروط المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار

لقد حددت الجهات المسئولة عن المكرمة الملكية مجموعة محددة من المعايير التي يتوجب الالتزام بها من أجل الحصول على مبلغ تصل قيمته إلى 100 دينار في شهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

من الضروري الحصول على الجنسية الأردنية.

يلزم أن تكون الأسرة المستفيدة مقيمة في مسكن إيجار.

ألا يزيد قيمة الإيجار عن 150 دينار أردني كل شهر.

يشترط عدم امتلاك الأسرة أية عقارات سواء داخل الدولة أو خارجها.

ينبغي أن يكون الفرد المستفيد أحد أبناء العائلة الأساسية أحد.

لابد أن يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرط من شروط الاستحقاق.

الإقامة بصورة دائمة على أراضي الدولة شرط أساسي للحصول على الدعم.

من اللازم أن يتم التسجيل داخل صندوق المعونة الوطنية.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن

يمكنك التسجيل في المكرمة الأردنية بشكل يسير للغاية فقط باتباع عدد من التعليمات البسيطة بصورة دقيقة، كالتالي: