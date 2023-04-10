أعلنت وزارة التربية السعودية مؤخراً عبر حسابها الرسمي في تويتر عن بدء فتح التقديم لحركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات العاملين في المجال التعليمي، وذكرت أوقات إغلاق التسجيل والخطوات التي يجب اتباعها حتى تُصدر نتائج التحويل، حددت الوزارة أربع فئات من المعلمين غير المؤهلين لتقديم طلبات النقل الخارجي، وأشارت إلى أن رابط التقديم عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه من خلال نظام نور، ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين شروط وظروف عمل المعلمين والمعلمات، من أجل تحسين أوضاعهم وتحسين أدائهم، نقدم لكم موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور

سيبدأ التسجيل لحركة النقل الخارجي في يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 ميلادي (18 شوال 1444 هـ)، وسينتهي في يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 ميلادي (7 ذو الحجة 1444 هـ). سيتم الإعلان عن النتائج في يوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ هجري، وسيتاح فترة للاحتجاج على النتائج من ١/١١/١٤٤٤ إلى ٥/١١/١٤٤. ستتم الموافقة على النتيجة الأخيرة للحركة في تاريخ 8 نوفمبر 1444 هـ.



طريقة التقديم علي حركة النقل

يمكن للمعلمين والمعلمات الذين يرغبون في التقدم لحركة النقل الخارجي 1444 زيارة موقع نظام نور noor.moe.gov.sa وتسجيل جميع المعلومات اللازمة بعد ذلك، يتطلب الإجراء ضغط على رابط خدمات شؤون المعلمين لاختيار وتحديد رغباتها في النقل إلى مكان آخر، ينبغي فحص الشروط والأحكام المتعلقة، والموافقة عليها، ومن ثم التأكد من دقة بيانات المدرس، قبل تجهيز المستندات المطلوبة وإعداد قائمة الرغبات وتأكيدها.

شروط التقديم علي حركة النقل