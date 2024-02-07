رسميًا بعد التعديلات الأخيرة.. “وزارة التعليم” تعلن عن التقويم الدراسي 1445 بالسعودية

يُلاحظ اهتمام متزايد من قبل الطلاب وأسرهم في المملكة العربية السعودية للتعرف على التقويم الأكاديمي للعام 1445 بعد إجراء تعديلات عليه، وذلك على إجراء التغييرات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية، هذه التعديلات تهدف إلى تنسيق التقويم الدراسي بما يتوافق مع العطل الرسمية المقررة في المملكة، وذلك لتجنب عدم حدوث خطأ في التاريخ وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب من أوقاتهم الدراسية.

تعديل التقويم الدراسي في السعودية لعام 1445

هناك اهتمام ملحوظ من جانب الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية للحصول على معلومات حول جدول السنة الدراسية 1445 بعد إجراء التحديثات عليه وهذا يأتي عقب انتهاء الطلاب من الدراسة في الفصل الأول وانطلاقهم في مقررات الفصل الثاني في يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2023، وتتمثل في الآتي:

انطلقت المسيرة التعليمية للفصل الدراسي الجديد في يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادياً، المصادف لليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاول سنة 1445 هجرياً.

أتت أول فترة استراحة طويلة نهاية الأسبوع بالترم الثاني يوم السبت، الموافق للسابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 والذي صادف اليوم الرابع من شهر جمادى الآخر.

كانت إجازة منتصف الفصل الثاني في 4 يناير 2024، والذي يتزامن مع 22 من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا.

عاد الطلاب لاستئناف دراستهم إثر العطلة في يوم الرابع عشر من شهر يناير لعام 2024 م، والذي يتزامن مع اليوم الثاني من شهر رجب للعام الهجري 1445.

التقويم الدراسي للفصل الثالث لعام 1445