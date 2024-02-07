بقدرات فائقة ومواصفات جبارة.. “شركة هوندا” تطلق سيارة هوندا باسبورت 2024.. اعرف تكلفتها ومميزاتها

يرغب الكثير من الشباب في الحصول على سيارة هوندا باسبورت 2024، حيث تشتد المنازعات بين مصنعي السيارات هذا العام، والمستفيد من ذلك هم المستهلكين وأصحاب السيارات المهتمين بأحدث إصدارات السيارات حتى الآن، وبين مصنعي السيارات شركة هوندا اليابانية التي تشتهر بسياراتها ذات الإمكانيات العالية، أطلقت شركة هوندا مؤخرًا سيارة هوندا باسبورت 2024 والتي سنتعرف على سعرها ومواصفاتها في هذا التقرير.

مميزات هوندا باسبورت 2024

المواصفات الكاملة لسيارة هوندا باسبورت 2024:

تتمتع السيارة أيضًا بمساحة كبيرة للأمتعة، حيث تحصل على مساحة تبلغ حوالي 41.2 قدمًا مكعبًا خلف المقاعد الخلفية، ويمكن طيها لأسفل وفتحها بعرض 77.7 قدمًا مكعبًا.

تتميز السيارة بتصميم خارجي يجمع بين الأداء الرياضي القوي والأداء المتطور.

تتميز السيارة بنمط شبكي مطلي بالكروم، محاط بمصابيح أمامية LED أنيقة تزيد من جمال السيارة من الخارج.

تأتي السيارة بمحرك V6 وبقوة 280 حصان، ولها العديد من الألوان: اللؤلؤي، والأبيض البلاتيني، والأحمر القرمزي، والرمادي، والفضي القمري، والأسود الكريستالي، والفولاذ المعدني.

يساعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع سرعات على توفير قوة ممتازة، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 12 لتراً لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، و10 لتراً لكل 100 كيلومتر على الطريق السريع.

كما تحتوي الطرازات الأعلى من السيارة على ستيريو رائع مع 10 مكبرات صوت، بالإضافة إلى نقطة اتصال Wi-Fi، وإضاءة داخلية محيطة.

تحتوي السيارة على شاشة لمس 8 بوصة ونظام أندرويد أوتو وراديو.

تكلفة هوندا باسبورت 2024

يتراوح السعر الحالي للموديل الأساسي بين ثلاثة وأربعين ألف دولار أمريكي، وقد تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى حسب الموزع ومكان البيع، وقد يتجاوز حوالي 161,267 ريال سعودي الموديلات الاخري، ولا نعلم مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة على سعر هوندا باسبورت 2024 في السعودية حتى الآن.