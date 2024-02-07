بسعر مناسب للجميع.. تعرف على أسعار سيارات تيسلا Tesla الكهربائية 2024 في السعودية وأهم ما يميزها

نشأت شركة تيسلا في كاليفورنيا وهي شركة عملاقة في مجال السيارات أعادت تعريف معايير الابتكار والتطوير، وبفضل تركيزها الثابت على الجودة والأداء، تتمتع بسمعة عالمية متميزة، مما يجعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، تهدف تسلا إلى إثراء السوق بمجموعة متنوعة من السيارات، وتمتلك شركة الكهرباء الآن عدة مصانع حول العالم، بما في ذلك ثلاثة مواقع في الولايات المتحدة، وواحد في الصين وآخر في برلين بألمانيا، وتواصل هذه الشركة قيادتها في السعودية، حيث تجتذب عشاق السيارات بتصميماتها الفريدة وتقنياتها المستقبلية.

مميزات سيارة تسلا

تتميز سيارات تيسلا بعدة عوامل جعلتها مشهورة ومرغوبة في السوق السعودي:

تحتوي علي محركين كهربائيين بدلاً من محرك واحد، مما يعزز أداء السيارة.

صممت السيارة بخاصية التحرك بسهولة على الرمال، مما يزيد من تعدد استخداماتها.

لها ميزة مهمة تعزز سلامة السائق في الطوارئ.

بها مجال تدفئة يعمل علي راحة إضافية، خاصة في الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء.

سهولة الوصول إلى المواقع المحفوظة بسهولة ودون عناء.

توفير التكنولوجيا المتطورة والراحة العالية لأصحابها.

عيوب سيارة تسلا

علي الرغم من المميزات التي تنطوي عليها هذه النوعية إلا أنه يوجد بعض العيوب وهي:

صيانتها غالية الثمن أيضًا قطع الغيار.

زجاج بعض موديلات تيسلا مطفئ ويفتقر إلى اللمعان اللازم، مما قد يؤدي إلى تشويش الرؤية.

هناك تقارير عن عدم وجود بعض التوصيلات المهمة في بعض الموديلات، مثل البلوتوث والاتصال بالهاتف.

لها تصميم مميز غير قادر على نقل البضائع

أسعار سيارات تسلا الكهربائية في السعودية

يصل سعر بيع نوع رودستر إلى حوالي 200 ألف دولار أمريكي، وفي المركز الثاني جاءت سيارة Model S Series Roadster، بسعر يقدر بـ 250 ألف دولار، ويوجد ايضا نوع اخر يعرف باسم Cybertruck، يبدأ طراز Dual Motor AWD بحوالي 50.000 دولار، كما يقدم طراز Tri Motor AWD أداء أعلى بسعر يبدأ من حوالي 70.000 ريال سعودي.