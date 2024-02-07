“هتروح لعيالك بدري”.. الحكومة تعلن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين طبقا لقانون العمل الجديد 2024 .. مفيش تأخير تاني

بشأن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات ، جاء قانون الخدمة المدنية ليحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتراوح هذه الساعات عادة ما بين 35 إلى 42 ساعة في الأسبوع ومع ذلك، يتم تخفيض هذه المدة الزمنية بمقدار ساعة لبعض الفئات والموظفين وفقاً لما ينص عليه اللائحة الداخلية للجهة العاملة، حيث تخفيض ساعات العمل سواء بسبب ظروف خاصة أو بسبب طبيعة العمل التي قد تتطلب مرونة أكبر في ساعات العمل يتم تطبيق هذه الإجراءات بمرونة وفقاً لاحتياجات كل جهة عاملة وجاء تخفيض ساعات العمل لعدد من الفئات كالآتي.

تخفيض ساعات العمل طبقا لقانون العمل الجديد لهذه الفئات

بشأن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات الآتية يعتبر هذا النهج القانوني لتحديد ساعات العمل الأسبوعية خطوة مهمة في تنظيم العمل وحماية حقوق الموظفين، مع مراعاة الظروف الفردية والاحتياجات الخاصة التي قد تواجهها بعض الفئات الموظفة ويكون كما يلي:القانون الخاص بساعات العمل والراحة للموظفين والعمال يعتبر جزءاً أساسياً من إطار التشريعات العمالية والمدنية التي تضمن حقوقهم وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل،بينما تنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على واجب السلطة المختصة تحديد أيام العمل ومواقيته وتوزيع ساعاته بناءً على مصلحة العامة، مع تحديد الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية (35 ساعة) والحد الأقصى (42 ساعة).

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات

بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون توفر حماية خاصة لبعض الفئات العاملة بشأن تخفيض ساعات العمل لهم ، مثل الموظفين ذوي الإعاقة والموظفين الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة والموظفات اللاتي يرضعن أطفالهن عن طريق تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لكل فئة، وذلك بموجب الإجراءات المحددة في القانون.