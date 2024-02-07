الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2024 عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2024، حتى الآن لم تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات في محافظة أسيوط ولم يتم الإعلان عن موعد اعتماد النتائج، هناك نحو خمسة محافظات على مستوى الجمهورية لم تظهر فيها النتائج حتى الآن، نجد أن البحث عن نتائج الشهادة الاعدادية رائج منذ انتهاء الامتحانات في الرابع والعشرين من يناير الماضي 2024، حيث استغرقت الامتحانات نحو عشرة أيام بكل هدوء واستقرار داخل اللجان المدرسية، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال لمعرفة موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2024

حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول وصل نحو 78 ألف طالب وطالبة، مما أدى الطلاب داخل اللجان المدرسية التي قامت المديرية التعليمية بتأمينها لمنع أي ظواهر من الغش حيث تم توزيع الطلاب على 368 لجنة حسب الإدارات التعليمية بالمحافظة.

حيث قامت هدى إبراهيم الحداد مديرة التربية والتعليم بأسيوط بالعمل على تفقد دائم اللجان المدرسية طوال فترة الامتحانات، وما زالت تباشر أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل لجان الكنترول والتواصل دائماً مع الفريق لحين انتهاء الرصد وبدء تقديم النتائج لسيادة المحافظ اللواء عصام سعد لكي يعتمدها ويعلن عن قائمة الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية الترم الأول واعلان نسبة نجاح الطلاب، حيث كشفت هدى إبراهيم أن النتائج يتم الإعلان عنها في غضون ساعات قليلة قبل نهاية هذا الأسبوع.

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