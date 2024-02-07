طاير على فين يا خضر.. سعر الدولار اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري وسعره في السوق السوداء حسب التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024، خلال الآونة الأخيرة وصل سعر الدولار الأمريكي لأعلى سعر سواء في البنوك المحلية أو الدولية والسوق السوداء، وهذا ما جعل الأسعار تتزايد بشكل واضح للغاية، هناك تعاملات كثيرة تتم بالدولار الأمريكي وهذا ما تسبب في وجود أزمة جديدة، لكن لن يستمر الأمر كثيراً وتعود الأمور لطبيعتها مرة أخرة، ومنذ عدة أيام بدأت أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري يتراجع بشكل واضح على أمل أن تستقر تلك الأسعار لعدم الوقوع في أزمة جديدة، اليوم نستعرض لحضراتكم سعر الدولار اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك ترقبوا معنا.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024

استقرار ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنية المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 وتأتي التحديثات الجديدة للأسعار في البنوك المختلفة على النحو التالي:.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

كما يسجل الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها.

يصل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم 7 فبراير 2024 في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

كما وصل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم 7-2-2024 نحو 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيه وتراجع سعره في السوق السوداء نحو 50 جنيه، كما تم رفع قيمة الفائدة نحو 2% وهذا ضمن القرارات الجديدة الذي أعلن عنها البنك المركزي يوم الخميس الماضي، وهناك توقعات بالتراجع أكثر من ذلك الفترة القادمة ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024 ما بين 54 و55 جنيه.