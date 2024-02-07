اشحن 1000 كوينز في خطواة سهلة.. طريقة الحصول على كوينز بيس 2024 eFootball PES

يرغب العديد من عشاق لعبة eFootball PES من شحن كوينز بيس لكي يتم شراء العديد من اللعيبة الأقوياء الذين هم على أقوى مستوى، حتى أن هذه اللعبة أصبحت من أشهر وأبرز الألعاب في مختلف الدول، ولذلك سنكشف معكم طريقة جديدة للقيام بشحن كوينز يصل لـ 1000 كوينز، وذلك بطريقة أمنة وسهلة.

كيفية شحن 1000 كوينز

يمكن القيام بشحن كوينز بيس لـ 1000 عملة عن طريقة الأيدي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع كونامي أو فتح موقع اللعبة الرسمي.

بعدها يتم الذهاب إلى قسم شحن الكوينز.

وعليه يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

ثم يتم تحديد عدد الكوينز التي ترغب في شراؤه.

الضغط على زر “شراء”.

تحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

إدخال المبلغ المطلوب.

الضغط في النهاية على زر شراء.

مميزات شحن كوينز بيس

هناك بعض المميزات التي يمكن الحصول عليها عقب القيام بشحن كوينز بيس يصل لأكثر من 1000 عملة، كما يلي:-