ابسط يا عم هتفرج..حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024 التموين توضح التفاصيل

حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024، زادت عمليات البحث عن 100 جنيه التي تداولت أخبار كثيرة الساعات الماضية عنها، كما نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن التموين تصدر أخبار جديدة سارة الفترة القادمة تزامناً مع حلول شهر رمضان، حيث أفادت تلك الأخبار بأن وزارة التموين تعلن عن إضافة 100 جنيه جديدة على بطاقة التموين يتم صرفها مع مقررات التموين لشهر مارس المقبل.

المواطن أصبح مثل الغريق الذي يتعلق بأي شئ ويأمل أن تكون الأخبار المتداولة صحيحة وحقيقة لتخفيف العبء عنهم والمعاناة التي يعيشون فيها بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لذا تابعوا التقرير التالي كي نتعرف سوياً على حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024.

حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024

ظروف المواطنين تلك الفترة صعبة والبعض لا يملك قوت يومه لشراء الطعام والشراب ويهتمون بتلك النوعية من الأخبار لأنها تمنحهم بريق من الأمل أن القادم أفضل مما سبق، لكن بكل حزن وأسف لا يوجد أي مصدر رسمي أكد على هذا الخبر، بل قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفي تلك الأخبار في السابق، لكن يمكن أن يتم إعادة النظر في الأمر عند الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزارة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك يطالب الملايين من المصريين أن يتم صرف أي زيادة جديدة على التموين في مقررات مارس أي شهر رمضان بمناسبة الشهر الكريم لتخفيف العبء حتى لو قليلاً مراعاة لظروفهم الصعبة.

موعد فتح معارض أهلاً رمضان 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلاً رمضان يتم افتتاحها بدايةً من يوم الخميس المقبل الموافق 15 من فبراير 2024 ويستمر المعرض لمدة شهر كامل حتى يوم الجمعة الموافق 15 من مارس 2024 اليوم الخامس من شهر رمضان، كما يتوفر عروض وخصومات هائلة بالمعارض بخصم يصل حتى 30%، كما يوجد معارض في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وفي كل محافظة يوجد أكثر من 5 معارض في مناطق متفرقة.