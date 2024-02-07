عروض على قد الأيد.. عروض العثيم 2024 بخصم 50% على المنتجات والأجهزة الكهربائي
عروض العثيم 2024 التي لا تنتهي وليس لفترة محدودة عكس الكثير من المتاجحر الكبرى، العثيم أسم كبير في عالم التسوق، يقدم العثيم خصومات هائلة وتخفيضات كثيرة على جميع السلع والمنتجات، ومن بداية العام ومفاجآت العثيم لم تنتهي ولن تتوقف، بل يتم الإعلان بشكل يومي عن عروض جديدة تشمل السلع والأجهزة الكهربائيه والأدوات المنزليه وغيرها، رحلة تسوق ممتعة وشيقة داخل متاجر العثيم داخل مصر وخارجها في الدول العربية، العثيم اسم وثقة وجودة في المنتجات، يمكنكم شراء جميع المتطلبات دون قلق
كما يمكن استرجاع المنتج حالة وجود أي مشكلة، كما هناك خدمات توصيل أونلاين لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، العثيم موجود معك في أي وقت حيث يعمل على مدار 24 ساعة وتجدونه ما تحتاجون إليه بأقل سعر من السوق، اليوم ننشر لكم أهم أسعار المنتجات ضمن قائمة عروض العثيم 2024.
عروض العثيم 2024
دائماً تجدون عروض في جميع فروع العثيم، لكن هناك عروض مميزة بخصم خاص تم الإعلان عنها منذ يومين، وتبدأ العروض من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، يوجد خصم كبير على الأجهزة الكهربائي يصل نحو 35% ويوجد عروض تصل حتى 50% على السلع والمنتجات المختلفة، ويوجد خصومات في قسم البقالة والعطارة بمناسبة اقتراب الشهر الكريم، ويوجد عروض نحو 30% على أسعار الياميش والمكسرات، وعروض على منتجات الألبان والمعجنات واللحوم والأسماك، كما يوجد عروض بخصم 25 على الفواكه والخضروات، العثيم عروضك بين إيديك.
قائمة أسعار العثيم اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024
- 250 جرام لانشون دجاج ريتش بسعر 44.95 جنيه.
- ميتكو بسطرمة فاخر وزن 250 جرام بسعر 107.95 جنيه.
- تشير جبن وزن 250 جرام بسعر 92.95 جنيه.
- 250 جرام جبن كيري 22.95 جنيه.
- كباب حلة كندوز بسعر 429.95 جنيه.
- دجاج شوي متبل 114.95 جنيه.
- مفروم كندوز بسعر 349 جنيه.
- كوكي نادجتس 50 قطعة بسعر 84.95 جنيه.
- السلام جلاش 350 جرام بسعر 11.95 جنيه.
- عرض زبادي المراعي 5*1 بسعر 38.95 جنيه.
- ابو الولد جبن مثلث 40 قطعة بسعر 69.95 جنيه.
- الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 14.95 جنيه.
- ايزيس خل ابيض طبيعي 900 ملي بسعر 11.95 جنيه.
- عافية زيت دوار 800 ملي بسعر 99.95 جنيه.
- كريستال سمنة نباتي وزن 1500 جرام بسعر 154.95 جنيه.
- امريكانا فول 2*1 بسعر 22.45 جنيه.