عروض على قد الأيد.. عروض العثيم 2024 بخصم 50% على المنتجات والأجهزة الكهربائي

عروض العثيم 2024 التي لا تنتهي وليس لفترة محدودة عكس الكثير من المتاجحر الكبرى، العثيم أسم كبير في عالم التسوق، يقدم العثيم خصومات هائلة وتخفيضات كثيرة على جميع السلع والمنتجات، ومن بداية العام ومفاجآت العثيم لم تنتهي ولن تتوقف، بل يتم الإعلان بشكل يومي عن عروض جديدة تشمل السلع والأجهزة الكهربائيه والأدوات المنزليه وغيرها، رحلة تسوق ممتعة وشيقة داخل متاجر العثيم داخل مصر وخارجها في الدول العربية، العثيم اسم وثقة وجودة في المنتجات، يمكنكم شراء جميع المتطلبات دون قلق

كما يمكن استرجاع المنتج حالة وجود أي مشكلة، كما هناك خدمات توصيل أونلاين لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، العثيم موجود معك في أي وقت حيث يعمل على مدار 24 ساعة وتجدونه ما تحتاجون إليه بأقل سعر من السوق، اليوم ننشر لكم أهم أسعار المنتجات ضمن قائمة عروض العثيم 2024.

عروض العثيم 2024

دائماً تجدون عروض في جميع فروع العثيم، لكن هناك عروض مميزة بخصم خاص تم الإعلان عنها منذ يومين، وتبدأ العروض من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، يوجد خصم كبير على الأجهزة الكهربائي يصل نحو 35% ويوجد عروض تصل حتى 50% على السلع والمنتجات المختلفة، ويوجد خصومات في قسم البقالة والعطارة بمناسبة اقتراب الشهر الكريم، ويوجد عروض نحو 30% على أسعار الياميش والمكسرات، وعروض على منتجات الألبان والمعجنات واللحوم والأسماك، كما يوجد عروض بخصم 25 على الفواكه والخضروات، العثيم عروضك بين إيديك.

قائمة أسعار العثيم اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024