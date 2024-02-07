شوفها بجودة عالية.. مسلسل قيامة عثمان 146 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية

حاز مسلسل قيامة عثمان على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ان تفاقمت الأحداث في الحلقات الأخيرة، فضلاً عن أن قناة الفجر الجزائرية هي من تقوم بإذاعة هذا المسلسل التركي التاريخي، حتى أن القناة كذلك تقوم بعرض العديد من المسلسلات والأفلام المشوقة، لينجذب إليها ملايين المتابعين والمشاهدين من مختلف الدول العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 مسلسل عثمان

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعي المختلفة، ومشاهدة حلقة قيامة عثمان الجديدة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية يكون 12034.

إضافة إلى أن معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية هو 27500.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية فهو عمودي.

بينما تشفير قناة الفجر الجزائرية هو مفتوح.

حلقة مسلسل قيامة عثمان 134 الفجر الجزائرية

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الفجر الجزائرية التي تم التعرف على ترددها الجديدة في السطور السابقة، فضلاً عن أن الحلقة يتم عرضها كذلك على بعض المواقع والمنصات المتخصصة في عرض جميع المسلسلات والأفلام التاريخية والتركية وكذلك الأجنبية، التي يعشقها ملايين المتابعين والمشاهدين من مختلف الدول.