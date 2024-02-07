نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، خاصة بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة، واعتماد النتيجة من قبل محافظ كفر الشيخ لتكون متاحة أمام الطلاب سواء على الموقع الرسمي لمحافظة الأقصر أو على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

حيث صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه اللواء “جمال نور الدين” الذي يشغل منصب محافظ كفر الشيخ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 لتكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للمحافظة، وأشاد سيادته بالمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية ونسب نجاح الطلاب التي تخطت الـ 88%.

وأشار “نور الدين” أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 من خلال الرابط الرسمي للمحافظة على الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة كفر الشيخ على الإنترنت.

أو زيارة موقع نتيجة نت.

اختر نتائج الطلاب.

ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الإستعلام عنه.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلتم”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

خريطة توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة كفر الشيخ