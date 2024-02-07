ostad education gov dz.. خطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2024 في الجزائر مع الرابط الرسمي

أصبح فضاء الأساتذة (ostad education gov dz) في الجزائر واحداً من أبرز الاهتمامات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين في عام 2024، يأتي هذا الاهتمام بعد تطبيق وزارة التربية الوطنية الجزائرية لهذا النظام الجديد، الذي يعد جزءاً من الأنظمة التعليمية الحديثة، يتيح هذا البرنامج للأساتذة حل العديد من المشاكل التي يواجهونها من خلال نظام معلومات تابع للوزارة، وفي القادم من الفقرات سنتعرف على فضاء الأساتذة إضافة إلى خطوات التسجيل.

ما هو فضاء الأساتذة؟

فضاء الأساتذة في الجزائر هو منصة إلكترونية تم إنشاؤها من قبل وزارة التربية بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمعلمين، تهدف هذه المنصة إلى توفير وسيلة مريحة للمعلمين لإنجاز مهامهم والتفاعل مع الخدمات المقدمة لهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الجهات الحكومية.

خطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2024 في الجزائر

فيما يلي، سنستعرض خطوات تسجيل الدخول إلى فضاء الأساتذة (ostad education gov dz) عبر الخطوات التالية.

ينبغي الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بفضاء الأساتذة في الجزائر قم بإتمام عملية تسجيل الدخول بالنسبة للأعضاء الجدد، يمكنهم الضغط على خيار إنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة بعد ذلك، قم بالضغط على الخيار المتعلق بمديرية التربية في الولاية التي ينتمي إليها المعلم، من القائمة المنسدلة اختر البلدية التي تعمل بها المؤسسة التربوية اختر المرحلة التعليمية، مثلاً: ابتدائية، متوسطة، أو ثانوية اختر المدرسة التي يعمل فيها المعلم اختر المرتبة الخاصة بالمعلم، سواء كانت معلماً أساسياً أو معلماً مساعداً يرجى كتابة الرقم المميز للوظيفة الذي يتواجد في شهادة العمل الخاصة بالمعلم قم بكتابة الاسم العائلي للمعلم ادخل البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم اختر كلمة مرور للوصول إلى الحساب الشخصي الخاص بك يرجى إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد قم بإدخال أرقام التحقق التي تظهر على الشاشة بعد ذلك، اضغط على زر “تسجيل الدخول” للانضمام إلى منصة فضاء المعلمين سيتم استقبال رسالة نصية تؤكد نجاح عملية تسجيل الدخول سيظهر بعد ذلك رابطاً لتسجيل الطلبات

تجدر الإشارة إلى أنه يجب الاحتفاظ بالرابط لتفعيل الحساب من قبل مدير المؤسسة، وذلك للحصول على الإيصال الخاص بالاستلام.