جميع الاسماء pdf.. بحث كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024 عبر منصة مظلتي

بحث كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024 رائج على جوجل الآن بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صرف دفعة جديدة من الوجبة التاسعة، حيث قام بالتسجيل عدد كبير من الأسر من بينهم رجال ونساء من فئات عمرية مختلفة، وحسب تصريحات الوزارة أن الدعم يتم صرفه بناءاً على الشروط ومن لم ينطبق عليه الشروط يتم استبعاده اسمه من كشوفات المشمولين

وزارة العمل العراقية تسير على منظومة جديدة ومطورة تضمن توصيل الدعم النقدي للأسر العراقية الأكثر استحقاقاً وهدفهم تحسين ظروف معيشتهم في ظل هذا الغلاء، حيث تدهور الحالة الاقتصادية نظراً لكثر الحروب في معظم البلاد وخاصةً الحرب الأوكرانية مع روسيا، واليوم عبر موقعنا البديل نوفر لكم كيفية بحث كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة فبراير 2024.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024

جميع التوقعات تشير بأن الوزارة لم تعلن خلال هذه الفترة عن صرف أي مستحقات جديدة من الدفعة السابعة، و هناك أخبار تؤكد ذلك وأن الصرف يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان و ومن المقرر أن يتم قبول عدد كبير من الأسر العراقية ويتجاوز 70 ألف ويعتبر هذا انسب وقت للصرف لكي يستطيع المواطنين شراء حياتهم لشهر رمضان الكريم، مما يكون خبر الصرف وقتها يدخل الفرحة والسعادة الكبيرة على قلوبهم لأن شراء رمضان يحتاج للكثير من المطالب فلعل قدومه يفتح أبواب الخير على الأسر المتعففة.

خطوات استخراج اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

أكدت وزارة العمل أن النتائج فور الاعلان عنها تتوفر بشكل إلكتروني عبر موقع الاستعلام الرسمي وتحصلون على ملفات pdf عند اتباع ما يلي:.