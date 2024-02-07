“خلاص هتفرج” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 والتموين تحدد الفئات الأولى بالرعاية

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الأيام الماضية ليحظى اهتمام ومتابعة عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتمر بها الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المستفيدين من الدعم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وترد وزارة التموين والتجارة الداخلية على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في 2024، وتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة غير مسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات بل إنها مسؤولية مجلس الوزراء.

التموين توضح حخقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الدخلية أن الوزارة مازالت مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير 2024، هذا بالإضافة إلى صرف السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو.

كما أكد المصيلحي أنه في حالة الإعلان عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، سوف يتم الإعلان عن هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة ولا داعي للإنسياق وراء الشائعات ومشاركتها لتجنب حدوث حالة من الجدل في الشارع المصري، مؤكداً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لضبط الأسعار في السوق المصري والتصدي لجشع التجار واستغلالهم.

من هي الفئات المستحقة لزيادة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين