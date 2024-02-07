“رابــط النتيجة epedu.gov.iq” .. كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق “الدور الأول” 2024

يبحث الطلاب حاليًا عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول لعام 2024 على الموقع، حيث تمثل نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية موضوعًا بحثيًا هامًا في هذا الوقت، كما يأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات في جميع المحافظات من امتحاناتهم في 31 يناير 2024، تُعتبر هذه النتائج ذات أهمية كبيرة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تحدد مسار تعليمهم المستقبلي.

نتائج المرحلة المتوسطة والاعدادية من وزارة التربية

للاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والاعدادية من خلال موقع وزارة التربية، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أدخل رمز التحقق المرئي لتأكيد هويتك.

انتقل إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج.

قم بإدخال بيانات الطالب بشكل دقيق وكامل.

حدد المرحلة الدراسية والصف الدراسي الخاص بالطالب.

اضغط على زر “بحث” لاسترجاع النتيجة.

النتائج من موقع نتائجنا

تعتبر نتائج الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2024 محط اهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، حيث يتم عرض هذه النتائج بعد اكتمال عملية تصحيح الامتحانات لضمان دقة النتائج، وبما أن هذه النتائج تحدد مسار التعليم المستقبلي للطلاب، يشكل الاهتمام بالنتائج جزءًا هامًا من تجربة الطلاب، للاطلاع على نتائج المرحلة المتوسطة والاعدادية في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: