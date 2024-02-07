رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 برقم الهوية فبراير 2024 …وشروط الاستحقاق
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445، حيث يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، والتي تستعى من خلاله الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر السعودية، وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت أنه من المقرر أن يتم ايداع الضمانات في حسابات المواطنين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي،على ألا يكون يتوافق مع إجازة أو عطلة رسمية…
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445
حيث يمكن للمواطن السعودي الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور، من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي للضمان الإجتماعي المطور من هنا.
- ثم اضغط على خدمة الاستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ادخل رقم العوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بك.
- ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.
- سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالضمان المطور للمواطن.
ما هي الشروط اللازمة للتقديم في الضمان الإجتماعي المطور 1445
وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الضمان الإجتماعي المطور وهي:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
- ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.
- كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية.