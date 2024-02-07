“ولادك هيتسلوا للصبح” .. نزلي تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمتابعة الكرتونات على الأقمار الصناعية

يشهد البحث المتكرر من قبل العديد من الأمهات في جميع أنحاء المنازل المصرية عن تردد قناة بطوط لعام 2024 إقبالًا كبيرًا، وتعتبر قناة بطوط من بين أهم قنوات الأطفال في الوقت الحالي، حيث تقدم محتوى هادفًا وممتعًا للأطفال، كما تشتهر القناة بعرض برامج وأغاني تعليمية تجعلها القناة الأولى في الوطن العربي، وما يميز قناة بطوط هو عرضها لمحتوى الأطفال باللغة العربية، وتقديمها لبرامج ترفيهية وتعليمية بدون أي تشويش أو تقطيع خلال المشاهدة، حيث يعتبر ذلك جوهريًا للأمهات الباحثات عن تجربة مشاهدة آمنة وهادفة لأطفالهن.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تم الإعلان عن تردد قناة بطوط عبر جميع المنصات الإلكترونية الخاصة بها، وذلك بهدف تيسير ضبط التردد بسهولة من قبل المشاهدين.

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت القناة على التلفزيون

اضبط تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر الخاص بك.