مليووون مبروك.. ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا  2024 الترم الأول عبر موقع البوابة الالكترونية

نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة قنا للعام الدراسي 2023-2024 ، حيث قام اللواء أشرف الداودي، منذ لحظات باعتماد نتيجه الصف الثالث الإعدادي حيث بلغت نسبة النجاح 85.77% في الشهادة الإعدادية العامة و 88.5% في الشهادة الإعدادية المهنية، وجارى الان الانتهاء من رفع جميع الدرجات عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة قنا، من اجل الاستعلام عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة قنا، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 الترم الأول:

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ان 58702 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في هذا العام، حضر منهم 52,135 طالبًا وطالبة في تسع إدارات تعليمية عبر المحافظة،وبلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين 44,717 بنسبة نجاح بلغت 85.77% أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم للامتحان 776 طالبًا وطالبة، حضر منهم 734، وحقق 712 طالبًا وطالبة نجاحًا بنسبة نجاح قدرها 97%. وكان هناك 8 طلاب مكفوفين حضروا الامتحان، ومنهم 7 حققوا نسبة نجاح قدرها 87.5%. بالإضافة إلى ذلك، تقدم 35 طالبًا ضعاف السمع، وبلغت نسبة نجاحهم 88.5%، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة النتائج فور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول محافظة قنا.

من خلال الرابط الرسمي لموقع بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التالية: