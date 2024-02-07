دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024 الأدعية المستجابة مكتوبة و مسموعة mp3

ترتفع مؤشرات البحث الآن عن دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024، حيث تعد تلك الليلة من أعظم الليالي لأنها الليلة التي صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء العلى، يوم ذات خيرة وفرحة وسرور لأنها ليلة ازالة الهم والحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عاماً من الحزن، يالها من نعم وفضل كبير منا الله عز وجل فيها على خير خلق الله المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث اختاره الله لكي يصعد في ليلة 27 من رجب إلى السموات السبع ويلتقي بالأنبياء والمرسلين.

حدث قد تقشعر له الأبدان و تخفق له القلوب، ذهب النبي مع جبريل لكي يرى مكانه في الجنة فيارب اكتب لنا لقاء الحبيب المصطفى في جنة النعيم مع الأنبياء والصديقين والابرار والشهداء، اليوم ننشر لكم دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024

اليوم يوم عظيم ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مغرب اليوم الأربعاء 27 من رجب 1445 هجرياً و7 من فبراير 2024 ميلادياً لذا عليكم الإكثار من الدعاء والإستغفار

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ* وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

قصة ليلة الاسراء والمعراج كاملة

ذات يوم في ليلة 27 من رجب سنة 621 ميلادياً دق الباب فتح النبي ووجد أمامه جبريل فقال له محمد خيراً رد عليه جبريل قائلاً أنك ضيف الله عز وجل تلك الليلة، ذهب النبي مسرعاً كي يرتدي أفضل الثياب للقاء ربه، وعندما خرج النبي من المنزل وجد ميكائيل ومعه البراق وجد دابة بيضاء، اقترب النبي نحو ميكائيل راه البراق انخفض له كرامة وتقديراً للنبي، بعدها ركب النبي الدابة بصحبة جبريل وانطلاقا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعندما وصل النبي فوجئ بالزينة والأنوار في كل مكان وراءه الملائكة والأنبياء، وقام بعدها جبريل بتعريف النبي على الأنبياء جميعاً وقال له هذا أبوك آدم وهذا اخوك إسماعيل وسلم عليهم جميعاً

بعدها قام بتولي الصفوف للصلاة الإبراهيمية وكانت الملائكة تحاوطهم من جميع الاتجاهات، فبلغ جبريل النبي أن يأتي إلى المحراب لكي يصلي بالانبياء والرسل جميعاً وقل له جبريل أن الله فأن إله العرش قد أعلى لك قدراً، وبعده انتهى الصلاة قاد عاد كل الأنبياء والرسل إلى المكان العلوي في السموات ثم اصطحب جبريل سيدنا محمد إلى السموات العالي وفتحت أبواب السموات وسلم على الأنبياء حتى وصل إلى سيدنا إبراهيم الذي يتكئ على البيت المعمور وقال له سيدنا محمد مرحباً ابتاه ورد عليه سيدنا إبراهيم مرحباً يامحمد أبلغ أمتك مني السلام

وعند حد معين توقف جبريل وقال تقدم أنت يا محمد فنظر سيدنا محمد بتعجب وقال له وأنت فرد عليه جبريل عليه السلام هذا خطاً لا أستطيع تجاوز وانا لو تقدمت خطوة احترقت، لكن تقدم أنت كلما تقدمت اخترقت، حيث فوجئ بدفعه إلى الأعلى ويجد في كل مكان نور حتى وجد نفسه وهو يدوس بساط أنس الله وينظر ففوجئ بكرسي عرش الرحمن فنهار ساجداً إلى الله جلا جلاله وتقدست أسماؤه، فلما رفع النبي من سجوده قال التحيات لله الزاكيات لله والصلوات لله والباقيات الصالحات لله، فناداه الله عز وجل السلام عليك ايها النبي ورحمتي عليك.