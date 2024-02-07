برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 الترم الأول عبر natiga4dk.net/qena واعرف نتيجتك وترتيبك

الطلاب والطالبات من محافظة قنا يبحثون في الوقت الحالي عن نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024، حيث نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وكيفية الاستعلام عنها بعد أن تم اعتمادها، بل ومعرفة ترتيب الطالب على مدرسته وعلى الإدارة والمحافظة أيضًا، فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 الترم الأول

قام منذ قليل معالي محافظ قنا اللواء أشرف الداودي باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول في المحافظة، حيث تم اعتماد النتيجة بنسبة 85.77%، وأيضًا اعتمد معاليه نتيجة الإعدادية المهنية والتي بلغت نسب نجاح الطلاب بها إلى 88.5%، وقد أعرب معاليه عن بالغ التهاني والتبريكات إلى الطلاب والطالبات الناجحين، بل وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح، وهذا ما جعل الطلاب يتساءلون عن رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها، وسنوافيكم في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024

يتساءل الطلاب والطالبات الآن بعد اعتماد النتيجة عن نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث النتيجة سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي لـ مديرية التربية والتعليم في قنا الموجود على الشبكة، ومتاحة أيضًا عبر موقعنا نتيجة نت، حيث استخراج النتيجة من موقع نتيجة نت على النحو التالي: