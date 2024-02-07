“مستني إيــه قدم بسرعة” .. جوائز فوق ما تتخيل مستنياك زي الآيفون والمرسيدس في مسابقة دخون الإماراتية 2024

يتطلع الكثير إلى فهم الطريقة والمتطلبات الأساسية للمشاركة في مسابقة “دخون” الإماراتية، حيث انطلقت المسابقة في 20 يناير 2024، وتمتد حتى 20 فبراير الحالي، مع إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز في 21 فبراير، كما تقدم الجهات المسؤولة معايير وشروط واضحة يجب على المشاركين اتباعها للتسجيل في مسابقة “دخون” الإماراتية، حيث يعتبر هذا الحدث الرائد في عالم العطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتاح للمشاركين الفرصة الفريدة للمنافسة والفوز بجوائز ثمينة، ومن خلال تلك المقالة، سوف نقدم لكم جميع تفاصيل هذه المسابقة، بدءًا من الخطوات الضرورية للتسجيل وصولاً إلى الشروط الأساسية للمشاركة.

كيف يمكنك التسجيل في المسابقة

كيفية التسجيل في مسابقة “دخون” التي تعطيك فرصة الفوز بجوائز قيمة في مهرجان العطور.

انطلق بكتابة هاشتاج “#مهرجان_دخون_الإمارات” عند نشر مشاركتك على منصة إكس لتعزيز فرص فوزك.

احصل على أحد منتجات شركة “دخون” من الموقع الرسمي أو نقاط البيع المعتمدة، وتأكد من الحفاظ على رقم الفاتورة.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ “دخون” باستخدام الرابط المخصص.

أدخل اسم المنتج ورقم الفاتورة.

انقر على زر “إرسال” لتسجيل مشاركتك بشكل نهائي.

سيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، وستكون لديك فرصة مثيرة للفوز بالجوائز المميزة.

ستتلقى رسالة إشعار عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تُعلن نتائج المسابقة، فتأكد من متابعة مراقبة وسائل الاتصال الخاصة بك.

شروط التقديم في المسابقة