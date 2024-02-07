“افتح اللينك واستعلم” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024 عموم المحافظات

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، التي أصبحت من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية تيسيراً على المواطنين المتقدمين للحصول على برنامح الرعاية الإجتماعية التي تقدمه الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من الأسر العراقية وتوفير حياة كريمة لهم، وقد أعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

ثم انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات .

في حالة العثور على اسم المستفيد تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

أما في حالة العثور على اسم المستفيد .

انتظر حتى يتم نزول الكشوفات الجديدة .

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية العراق 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على الرعاية الإجتماعية، وهي: