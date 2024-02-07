عاجل.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول عبر azhar.eg و natiga4dk.net/azhar والمجموع الكلي للدرجات

بحث قائم من قبل المواطنين والمواطنات الآن عن رابط بوابة الأزهر الشريف 2024، وذلك من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي، حيث النتيجة تظهر على عدد من المواقع الرسمية، حيث بوابة الأزهر الشريف وموقع نتيجة نت، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عنها، فتابعوا.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ونتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري هو ما يبحث عنه المواطنين والمواطنات بالوقت الحالي، حيث بمجرد اعتماد النتيجة زاد بحث الطلاب عنها، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من الخطوات التالية:

موقع بوابة الأزهر الشريف

على الطالب أن يتوجه في البداية إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن ثم يختار خدمات الأزهر الشريف.

يضغط الطالب على نتيجة الشهادتين الابتدائية الاعدادية للعام الحالي.

يقوم الطالب باختيار المرحلة والمنطقة ويقوم بإدخال رقم الجلوس، ثم ينقر على زر “بحث”.

موقع نتيجه نت نتيجه الأزهر الشريف

بخطوة واحدة يمكن الوصول إلى النتيجة من خلال موقع نتيجة نت، حيث تقوم بالولوج إلى موقع نتيجه نت الازهر الشريف 2024، ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبعدها تظهر النتيجة أمامك.

المجموع الكلي للصف الثالث الاعدادي ازهر

ويبحث الطلاب بعد اعتماد النتيجة عن المجموع الكلي، سواء للشهادة الإعدادية أو الابتدائية، ويأتي المجموع للشهادتين على النحو التالي: