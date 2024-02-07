اتفرج عندنا بالمجان.. القنوات الناقلة مباراة ساحل العاج وجمهورية الكونغو في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة مباراة ساحل العاج وجمهورية الكونغو، ينتظر بشوق جماهير الفريقين ساحل العاج والكنغو انطلاق صافرة لقاء النصف النهائي بفارغ من الصبر، ومن أهم الموضوعات بحثاً على مواقع التواصل وجوجل الآن كأس الأمم الأفريقية الذي شارك فيه الكثير من الفرق، واستطاعت أربع فريق أن تصل للتصفيات النهائية وهم ساحل العاج والكونغو ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وجميع الفرق التي صعدت للنصف النهائي من أمم أفريقيا بعد أن خرجت عدة دول عربية من المنافسة من بداية مواجهات الدور 16

كانت مواجهات الفرق هذا الموسم قوية للغاية ومليئة بالتشويق وفي اللحظات الأخيرة يثبت الفريق أدائه ويحصد المزيد من الأهداف التي تقلب الموازين، خلال التقرير التالي نستعرض لكم أهم وأشهر القنوات الناقلة مباراة ساحل العاج وجمهورية الكونغو.

القنوات الناقلة مباراة ساحل العاج وجمهورية الكونغو

أكثر من قناة تعمل على إذاعة البث الحي المباشر لمباراة الكونغو وساحل العاج في النصف النهائي من البطولة، وهـي القنوات الناقلة على النحو التالي وهي:.

أولاً قناة beIN Sports Afcon 1 ويؤدي التعليق الصوتي بها علي محمد علي.

القناة الثانية وهي المغربية الرياضية والتعليق فيها بصوت خليل فايد.

وأخيراً قناة الأرضية الجزائرية.

موعد مباراة ساحل العاج والكونغو نصف نهائي أمم أفريقيا

لقاء قوي منتظر من ملايين الملايين من شتى الدول العربية والإفريقية والأوروبية، اليوم ليس مجرد يوم كباقي الأيام لأن يشهد مواجهة نارية بين ساحل العاج والكونغو ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية موسم 2024، اليوم الأربعاء 7 فبراير يخوض ساحل العاج منافسة وتحدي جديد بين نظيره الكونغو على أرضية ملعب الحسن واتارا وتنطلق صافرة هذا اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والساعة 11 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 12 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.