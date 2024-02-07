رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا pdf
نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024
نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، أنهى طلاب الثالث المتوسط امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024، وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات العراقية، وأكدت الوزارة على الإنتهاء من رفع نتائج الثالث المتوسط على الموقع الرسمي للوزارة حتى تكون متاحة أمام الطلاب من شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام …..
موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024
حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية أن الوزارة أنهت أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المحافظات العراقية، كما أنه تم الإنتهاء من رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، ليتمكن الطلاب من الإطلاع عليها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى المدارس، ومن المقرر أن تكون النتائج جاهزة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موفع نتائجنا ، وأكد وزير التعليم العراقي أنه سعيد جداً بنسب نجاح الثالث المتوسط هذا العام،وتقدم بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق، وإليكم خطوات الإستعلام ….
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت.
- أو زيارة موقع نتائجنا.
- الدخول على نتائج الثالث المتوسط.
- ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.
- ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
- خلال دقيقة سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في كل المواد الدراسية.
- يمكن للطالب طباعة النتيجة للإطلاع عليها في أي وقت آخر.