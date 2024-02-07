أخيراااا..اعتماد نتيجة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

أخيرًا تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 وذلك بعد طول انتظار، وحالة من القلق والترقب سيطرت على الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن نتائج الإعدادية العادية بدأت في الظهور من يوم الأربعاء الماضي، وهو ما خلق لدى الطلاب حالة من التخبط في انتظار نتائجهم.

نتيجة الاعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 / 2024

أخيرًا اعتمد الدكتور محمد الضويتي وكيل الأزهر الشريف نتيجة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، كذلك اعتمد نتائج الشهادة الابتدائية، وتأخر إعلان النتائج بسبب كثرة أعداد الطلاب المسجلين في المعاهد الأزهرية، فأعداد الطلاب في الصف الثالث الإعدادي هم 178014 حضر منهم الاختبارات 1730028.

ويدرس الطلاب الكثير من المواد الدراسية على عكس الإعدادية العامة، حيث يدرس طلاب الأزهر كلًا من:

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

وهناك مواد لا تضاف للمجموع وهي:

الحاسب الآلي. التربية الفنية.

رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول

الآن يمكنك الدخول والاطلاع على نتيجتك مباشرة باتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك أن تدخل إلى رابط النتائج الذي وفره قطاع المعاهد الأزهرية من هنا.

ثانيًا: عليك أن تختار المرحلة التعليمية للطالب.

ثالثًا: ثم قم باختيار منطقة السكن.

رابعًا: عليك تدوين رقم الجلوس.

أخيرًا: الآن كل ما أن تكتب بحث لتظهر النتيجة أمامك في خلال ثوان.

مع أطيب أمانينا بالنجاح لكل الطلاب.