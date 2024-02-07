NOW ظهرت هنا...نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 الترم الأول عبر natiga4dk.net/qena برقم الجلوس

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في محافظة قنا في الوقت الحالي عن نتائج شهادة الإعدادية لعام 2024، حيث يهم الطلاب معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس، بالإضافة إلى معرفة ترتيبهم على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة وفي هذا التقرير، سنوضح لكم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عنها بعد أن تم اعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024

بعد أن قام معالي محافظ قنا اللواء أشرف الداودي بالاعتماد على نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في المحافظة، ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر الاطلاع على نتائجهم. وفرحة معاليه لم تكن مقتصرة على ذلك فحسب، بل قدم التهاني والتبريكات الحارة للطلاب والطالبات الناجحين، مع تمنياته الصادقة لهم بمستقبل مشرق وتحقيق مزيد من التفوق والنجاح، ويعد هذا الإعتماد إشارة إلى الجهود العظيمة التي بذلها الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول فقد تقدم للامتحان 52,702 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وتمكن 44,717 طالبًا وطالبة من تحقيق النجاح بنسبة بلغت 85.77%، ومن جانبه أظهرت نتائج الإعدادية المهنية نجاحًا مميزًا، إذ تقدم 776 طالبًا لتأدية الامتحان، وتمكن 712 طالبًا وطالبة من تحقيق النجاح بنسبة بلغت 97%.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم ورقم الجلوس

بعد إعتماد النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة قنا، تنتاب الطلاب والطالبات القلق والتوتر لمعرفة نتائجهم الشخصية ولمساعدتهم في الحصول على النتيجة بسهولة ويسر، تم توفير عدة طرق للوصول إليها.