مترجم HD حـ 147.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 وجميع القنوات المجانيه الناقله

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 من أبرز المسلسلات التركية التاريخية، التي تصدرت في الأوان الأخيرة وحققت شهرة عالية على القنوات العربية لكثرة المشاهدين وعشاق المسلسل، ويتم عرضه على شاشة القنوات العربية مدبلج باللغة العربية، يرغب محبي المسلسل بمعرفة موعد عرضه، وما هي القنوات التي يتم عرض المسلسل التركي عليها، لذلك نوضح خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن عرض الحلقة من المؤسس قيامه.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 من أكثر المسلسلات التاريخية التي حققت مشاهدات وشهرة واسعة، ويعتبر من أقوى المسلسلات أنتجتها الدراما التركية في تاريخها الفني، لذلك ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل الشهير لمعرفة موعد الحلقة 147 القادمة، التي يتشوق عدد كبير من محبي المسلسل معرفة أحداث الحلقة الجديدة بالموسم الخامس.

موعد عرض مسلسل قيامة الحلقة 147

تزامنا مع اقتراب موعد الحلقة الجديدة من مسلسل القيامة 147، بدأت معدلات البحث تزداد عبر محرك البحث جوجل عن موعد عرض مسلسل قيامة خاصة بعد إطلاق شخصية جديدة تدعي أنها بنت عمي السيد عثمان قيامة، وكشف عثمان للمرة الثانية بخيانة يعقوب، حيث إنه من المؤكد يتم عرض مسلسل قيامة الحلقة 147 مساء يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024 وهذا الموعد محدد من كل أسبوع على القناة العربية قناة ATV بصورة حصرية، ويتم إعاده الحلقة مساء يوم الخميس الساعة 11:00 الموافق 8/2/2024 على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

يتم عرض المسلسل التركي قيامه عثمان عبر القناة العربية ATV، وقناة الفجر الجزائرية:

1- تردد قناة atv علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

التصحيح: ¾.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

2- تردد قناة atv على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

3- تردد قناة atv ترك سات

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

معدل استقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

4- تردد قناة الفجر الجزائرية