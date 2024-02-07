ظهرت الأن 3 اعدادي.. نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

ستظهر بعد دقائق نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 برقم الجلوس، والتي يتم أعتمادها وعرضها علي موقع البوابة الألكترونية للأزهر الشريف، حيث قد بلغ عدد الطلاب الذين لديهم الحق في الأمتحان الي عدد 117 الف طالب وطالبة، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة هذا العام لأنها مرحلة أنتقالية الي بعض المدارس المختلفة،وسيتم الأعلان الرسمي عن النتيجة بمجرد الأعتماد من وكلاء قطاع الأزهر الشريف في جميع المحافظات

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 برقم الجلوس

وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 برقم الجلوس، والتي كما ذكرنا أنها ستكون متاحة عبر بوابة الأزهر الشريف،لكي يمكن أن يتم الأطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، واليك طريقة الأستعلام عن النتيجة بالخطوات

قم بالتوجه الي البوابة الألكترونية للازهر الشريف

قم بالبحث عن أيقونة أولياء الأمور وقم بالضغط عليها

ستظهر لك النتائج الدراسية التي ظهرت وتكون معلنة علي الموقع

قم باختيار نتيجة الشهادة الأعدادية

قم بأدخال رقم الجلوس

أضغط أستعلام لتظهر النتيجة بكافة تفاصيلها

توزيع درجات مواد الشهادة الأعدادية في الأزهر الشريف

من المتعارف عليه أن طلاب الأزهر الشريف يدرسون العديد من المواد، والتي تكون أكثر من مواد طلاب وزارة التربية والتعليم الذين يدرسون فقط خمس مواد، واليك أسماء المواد التي يتم دراستها والدرجات الخاصة بها في الترم الأول: