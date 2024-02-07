رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الدور الأول 2023 / 2024

حالة من الترقب والانتظار سيطرت على الطلاب وأولياء الأمور في انتظار نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية، خاصة مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، فما هي إلا ثلاثة أيام فقط ويعود الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، وبالطبع لابد أن يطمئنوا إلى نتائج الاختبارات والجهد الذي بذلوه خلال الفصل الدراسي الأول لكي يتمكنوا من بذل المزيد ف الفصل الثاني.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية أن الدكتور محمد الضويتي وكيل الأزهر اعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية، وذلك للعام الدراسي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الأول، وأكد البيان الخاص بالمعاهد الأزهرية أن عدد طلاب الابتدائية هم 185908 طالب وطالبة، حصر منهم 183842 للاختبارات.

بينما طلاب المرحلة الاعدادية فبلغ عددهم 178014 حضر منهم الاختبارات 173028 طالب وطالبه، وقدم الطلاب في الاختبارات أداء محمود، جعل وكيل الأزهر يرسل لهم التهاني لهم ولذويهم، وقدم شكله أيضًا للقائمين على العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية.

رابط نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الآن يمكنك الدخول إلى رابط النتائج الذي وفره موقع الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجتك، إليك الخطوات:

أولًا: قم بالدخول إلى رابط النتيجة على موقع الأزهر الشريف من هنا.

ثانيًا: عليك تحديد المرحلة الدراسية “الابتدائية /الاعدادية”.

ثالثًا: قم بتحديد المنطقة التي يوجد بها مدرسة الطالب.

رابعًا: عليك أن تكتب رقم جلوس الطالب وتتأكد من صحته.

أخيرًا: اضغط على “بحث” لكي تظهر لك النتيجة في خلال ثوان.

لاحظ أن هناك إقبال كبير على الموقع، فالجميع يرغب في معرفة النتائج، لذا في حالة البطء في التحميل أو حالة عدم عمل الموقع بشكل لائق انتظر لدقائق وجرب مرة أخرى.