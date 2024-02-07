NOW استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024 لجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يشهد محرك البحث إقبالاً كبيراً بحثاً عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول في جميع المحافظات، حيث يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالياً النتيجة التي طال انتظارها وسط قلق وتوتر شديد، حيث انتهى الطلاب من الاختبارات خلال الفترة الأخيرة وبعدها بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة لجان الكنترول بالمحافظات، ونظراً لأن نتيجة ثالثة إعدادي أزهري تشغل اهتمام الكثيرون نوافيكم أخر المستجدات التي تطرأ حول هذا الأمر ورابط الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وبمجرد الإعلان عن رفع النتيجة عبر بوابة الأزهر يمكن لكل الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة بالخطوات التي تتمثل في التالي:

أولى الخطوات أن يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

ثاني الخطوات يتم البحث عن رمز أولياء الأمور والضغط على كلمة متابعة.

ثالث الخطوات يتم تحديد أيقونة نتائج الامتحانات.

رابع الخطوات يتم تحديد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024.

خامس الخطوات إدخال رقم الجلوس وتحديد المحافظة التابع لها.

سادس الخطوات الضغط على زر استعلام للحصول على النتيجة.

موعد الإعلان عن نتيجة ثالثة إعدادي أزهري 2024

حتى تلك اللحظة لم يتم تصدر المعاهد الأزهرية موعد رسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ولك من المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا بالتزامن مع انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي بدأت بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.