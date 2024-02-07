ظهرت الآن .. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، لكافة المراحل التعليمية بالأزهر الشريف، وذلك للمرحلتين الإعدادية و الإبتدائية، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتيجة نت، بحيث يمكن للطلاب الاضطلاع والحصول عليها بكل سهولة، وذلك بعد فترة من الانتظار والترقب، وفيما هو آت نوضح لكم خطوات الحصول عليها فضلاً تابعونا.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024

أتاح الأزهر الشريف نتيجة الشهادتين الابتدائية الإعدادية لكافة الطلاب خلال هذه المراحل التعليمية، حيث أنه يمكنهم الحصول عليها من خلال موقع نتيجة نت، وذلك بعد إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب، كالتالي:

في البداية قم بالدخول على رابط موقع نتيجه نت.

وبعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ومن ثم قم بالضغط على عرض النتيجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024

الجدير بالذكر أنه تم أتاحت نتيحة الشهادة الاعدادية من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف، حيث يتم اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول عليها:

قم بالدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف.

ومن ثم قم بالنقر على نتائج الامتحانات.

وبعدها قم بتحديد الشهادة الاعدادية من الخيارات الظاهرة أمامك.

وبعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته.

وأخيراً قم بالضغط على مربع البحث.

وبعدها انتظر حتى تظهر النتيجة كاملة أمامك بالمجموع الكلي للطالب.

ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال دقائق من الآن حيث تم اعتمادها بالفعل للمرحلتين الاعدادية والابتدائية، وكما ذكرنا أنها ستكون متاحة من خلال موقع نتيجه نت.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائجهم من خلال المواقع الرسمية، التي حددها الأزهر الشريف وهو بوابة الأزهر الشريف، كما تمت الإشارة إلى أنه يمكن للحصول عليها من خلال موقع نتيجة نت، بحيث يتم إدخال رقم الجلوس واسم الطالب وبعدها تظهر أمامك النتيجة مباشرة.