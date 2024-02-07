اتفرج من بيتك ببلاش.. تردد قناة المغربية الرياضية 2024 على نايل سات الناقلة مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة المغربية الرياضية 2024 يهتم بها محبي رياضة كرة القدم والألعاب الرياضية المختلفة، تعد المغربية الرياضية واحدة من انجح القنوات حيث تتمتع بشهرة وشعبية واسعة، زاد انتشار القناة الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت عن نقلها لمباريات كأس الأمم الأفريقية، المغربية تعتبر نجمة ساطعة وسط آلاف من القنوات الفضائية والرياضية، حققت القناة نجاح وتقدم كبير لأنها تنقل المباريات والبرامج الرياضية بشكل مجاني لأنها تعمل بأحداث الإمكانيات

تستعد القناة لكي تنقل أقوى المباريات اليوم الأربعاء 7 من فبراير الجاري 2024 بين أهم الفرق في كأس الأمم الأفريقية، تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ولن يتوقف البث عنها لحظة كونها تعمل بتقنيات وجودة عالية، ترقبوا معنا الفقرات التالية وتحصلون على تردد قناة المغربية الرياضية 2024.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024

يتعرف الجهاز الخاص بك على إشارة قناة المغربية الرياضية في ثواني ولا يوجد أي صعوبة في تنزيل ترددها، وهذا لأنها تعمل بأقوى إشارة ممكنة على النايل سات وصورة المحتوى التي تنقلها القناة شديد الوضوح والصوت قوية للغاية والإمكانيات التي تستخدمينها القناة لا تسمح بحدوث أي توقف للقناة أو تشويش أو تقطيع ولضبط القناة على الجهاز ومتابعة كل البطولات والدوريات والبرامج عليكم عليكم إضافة رموز القناة والتي تأتي على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم

المباراة الأولى التي تنقلها قناة قناة المغربية الرياضية مباراة بين كلا الفريقين نيجيريا وجنوب أفريقيا نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي يلتقي فيها الفريقين اليوم 7-2-2024 على أرضية ملعب بواكي الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة الثاني بين ساحل العاج وجمهورية الكونغو على ملعب الحسن واتارا عبر شاشة المغربية الرياضية الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.