نتيجة الابتدائية الازهرية الدور الأول 2023 / 2024.. الرابط الرسمي بعد اعتمادها بدقائق

تم الإعلان مؤخرًا عن اعتماد نتيجة الابتدائية الازهرية وكذلك نتيجة الإعدادية، وذلك بعد أن وقع السيد الدكتور محمد الضويتي وكيل الأزهر على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، وأكدت مصادر مسؤولة داخل قطاع المعاهد الأزهرية أن النتائج إيجابية إلى حد كبير، كما أن هذا التأخير في ظهور النتائج كان بسبب أعداد الطلاب الكبيرة في المرحلة الابتدائية والاعدادية.

نتيجة الابتدائية الازهرية الفصل الأول

أخيرًا تم اعتماد النتائج سواء للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية، وأكدت مصادر أن الدكتور الضويتي وكيل الأزهر وقع منذ دقائق عليها لكي يتم نشرها، وسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن سر تأخر النتائج بهذا الشكل، وبالطبع الإجابة هي بسبب كثرة أعداد الطلاب، ففي المرحلة الابتدائية تم تسجيل 185908طالب وطالبة، وسجل في المرحلة الإعدادية 178014 طالب وطالبة.

وحاولت الكوادر التعليمية في المعاهد الأزهرية أن تعمل بكامل طاقتها من أجل الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكي يعرف الطلاب النتائج في أسرع وقت، خاصة أن العودة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد أيام محدودة.

رابط نتيجة الابتدائية الازهرية 2023/ 2024

إن كنت واحدًا من طلاب المرحلة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية وترغب في معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول، فكل ما عليك أن تتبع الخطوات التالية: