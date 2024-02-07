موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية اليوم 07-02-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، يخوض منتخب الكوت ديفوار مباراة جديدة أمام نظيره الكونغو الديمقراطي عازماً على استغلال عامل الأرض والجمهور،في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الحسن واتارا مساء اليوم الموافق الأربعاء 7 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي تقام حالياً في الكوت ديفوار ومن المقرر أن تستمر حتى 11 فبراير 2024.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، استطاع منتخب الكوت ديفوار أن يتأهل إلى المربع الذهبي الإفريقي، بعد أن حقق الفوز على مننتخب مالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على استاد السلام، فيما تمكن منتخب الكونغو من التأهل إلى الدور قبل نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن حقق الفوز على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحسن واتارا.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار و الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تذاع مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية على قناة beIN Sports HD 1 Max والتي أعلنت عن عرض الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة، ويمكنكم استقبال التردد الخاص بالقناة من خلال الجدول التالي:

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

تردد قناة الجزائرية الأولى 2024

كما يمكنكم متابعة المباراة على قناة الجزائرية الأولى من خلال استقبال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد نهائي أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية، مع الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي أمم إفريقيا على الملعب الوطني بالكوت ديفوار، فيما يلتقي الخاسر من المباراتين في دور تصف نهائي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة على استاد فيليكس هوفويت.