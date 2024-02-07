الآن.. مباراة الاتحاد والطائي دوري روشن السعودي 2024 (القنوات الناقلة + الموعد)

تقام اليوم مباراة الاتحاد والطائي المؤجلة من الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين 2024، يأتي الاتحاد السعودي في المركز السابع برصيد 28 نقطة وتعرض للخسارة في اخر 3 مباريات خاضها، وتأمل جماهير العميد كسر سلسلة الهزيمة بالفوز في مباراته اليوم، سوف نعرض لكم فيما يلي خيارات مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مباشر لايف والموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والطائي اليوم

تقام مباراة الاتحاد والطائي مباشر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على ملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل، الموعد المحدد لانطلاق مباراة الاتحاد اليوم هو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، 9:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، تأتي هذه المباراة ضمن الجولة رقم 19 من الدوري السعودي للمحترفين لعام 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي

تبث مباراة الاتحاد و الطائي على قناة اس اس سي الخامسة بجودة HD / SD بتعليق كل من:

قناة SSC Sports 5 HD: تعليق رؤوف خليف و عبدالله الغامدي.

قناة SSC 5 SD: تعليق فهد عريشي.

تردد قناة SSC 5 HD

يمكنك الآن ضبط تردد قناة SSC 5 HD ومشاهدة مباراة الاتحاد ضد الطائي بشكل مباشر، يمكنك ضبطها على قمر عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر: Arabsat 2B 30.5 شرق.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: إرديتو 2.

خيارات مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مباشر لايف

حيث تمتلك منصة Shahid جميع حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مباشر لايف عبر خدمة شاهد VIP من خلال اتباع الخطوات التالية: