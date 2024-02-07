نتيجة الابتدائية والإعدادية الازهرية .. بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الاول

معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية، سيتم الإعلان عن ظهورها خلال أيام قليلة وربما بعد بضع ساعات قليلة من خلال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السيد الشيخ أيمن عبد الغني، وبعدها سيتمكن جميع طلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلال الإنترنت عن طريق بوابة الأزهر الشريف، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت بعض المصادر المسؤولة عن نسبة نجاح الطلاب وأنها قد تجاوزت الـ 75 %، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم الأخبار حول ظهور نتائج الأزهر.

بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية 2024

باستطاعة جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية 2024 برقم الجلوس في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من خلال البحث برقم الجلوس على موقع بوابة الازهر الشريف الإلكتروني، الذي يقدم هذه الخدمة لجميع المراحل في التعليم الأزهري ويساعد الطلاب في التعرف على نتائجهم في أسرع وقت ممكن، بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي درجات شهادة الإعدادية هو 225 درجة تم توزيعها على تسع مواد، وهي كالتالي:

مادة القرآن الكريم: 40 درجة. في مادة أصول الدين واللغة العربية: 100 درجة. أما مادة العلوم: 40 درجة. ومادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة. أما بالنسبة للغة الأجنبية: فلها 40 درجة أيضا. الجبر: 30 درجة. الهندسة: 30 درجة. أما بالنسبة للفقه: فله 50 درجة. مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.

بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس

بوابة الأزهر الالكترونيه تتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بالاسم من خلال البحث برقم الجلوس، حتى يتمكن الطالب من الوصول إلى نتيجته خلال ثوان معدودة بعد اتباع الخطوات التالية: