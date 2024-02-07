مبروك 3 اعدادي.. Link نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net
يبحث جميع أولياء أمور وطلاب الأزهر عن نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024، حيث تم الانتهاء من تعليم الامتحانات ورصد الدرجات في الكشوفات الخاصة بالطلاب وبشكل الكتروني أيضًا، ووفق ما تم إعلانه على أنه سوف يتم إعلان الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الحصول على نتيجة الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية برقم جلوس الطالب أو الطالبة فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الأزهري.
نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024
أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية بأن 177109 طالب وطالبة أزهريين حضروا في امتحانات نصف العام الأول الخاص بالشهادة الإعدادية الازهرية، وذلك على مستوى جميع المحافظات، باعتبار امتحانات الأزهر الابتدائي والإعدادي تكون موحدة على مستوى جميع محافظات مصر، بالإضافة لإشارته أنه لم يتم تقديم أي شكاوى حول مستوى الامتحانات المقررة أو سير لجان الامتحانات، وقد بدأ تعليم أوراق الامتحانات فور الانتهاء منها لذلك يتسائل كلاً من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024.
خطوات الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه
هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لكي يحصل الطالب على النتيجة الأزهرية الخاصة به في الصف الثالث الإعدادي، وهذه الخطوات كالتالي:
- يجب أولا الدخول على موقع أو بوابة التعليم الأزهري الإلكترونية من خلال هذا الرابط.
- ثم يتم اختيار خدمات الأزهر الشريف.
- ويتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024.
- ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم جلوس الطالب.
- ثم يتم الضغط على زر عرض النتيجة.
- وفي النهاية سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب بالدراجات.